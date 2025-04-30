Россия и Белоруссия договорились о строительстве авиазавода для совместного производства самолётов

Россия рассматривает возможность запуска нового совместного производства с Белоруссией в области авиастроения. Об этом стало известно по итогам встречи президентов двух стран, где обсуждалось расширение промышленной кооперации.

По словам Владимира Путина, речь идёт не только о сборке летательных аппаратов, но и о запуске совместных лабораторий, в том числе в сегменте беспилотных технологий. Конкретных сроков пока не называют, однако предложение о строительстве завода уже озвучено и получило поддержку со стороны белорусских партнёров.

Александр Лукашенко в ходе переговоров отметил, что республика сумела сохранить базу советской авиационной отрасли, включая специалистов и часть производственной инфраструктуры. Это создаёт основу для расширения сотрудничества в области среднемагистральных самолётов и смежных направлений.

Российская сторона заинтересована в локализации производства и развитии совместных проектов, которые могли бы снизить зависимость от внешних поставщиков и укрепить собственные инженерные компетенции.

Вопрос кооперации в авиастроении обсуждается на фоне общего курса на интеграцию и технологическую независимость. Если проект будет реализован, он может стать одним из крупнейших совместных инициатив в сфере высокотехнологичной промышленности между двумя странами.