В Калининграде создают уникальную библиотеку будущего — она объединит традиционные книги, цифровые технологии и станет архитектурной доминантой кампуса БФУ им. И. Канта.

В рамках обновлённого кампуса БФУ им. И. Канта в Калининграде появится не просто библиотека, а пространство, где знания становятся частью архитектуры. Проект находится на стадии экспертизы, запуск строительства планируется после завершения согласований в середине 2025 года.

Будущее здание задумано как культурное ядро неокампуса «Кантиана». В основе архитектурной концепции — четыре башни, каждая из которых будет ассоциироваться с ключевыми идеями университета: историческое наследие, равенство возможностей, научные инновации и взгляд в будущее.

Проект рассчитан на более полумиллиона печатных книг, с неограниченным доступом к цифровым ресурсам. Новое пространство сможет одновременно принять до 500 читателей и исследователей. Планируется создание полноценной доступной среды, включая лифты, пандусы и интуитивную навигацию.

Библиотека будет не только функциональной, но и знаковой. Автор проекта, архитектор Артур Сарниц, переосмыслил подход к университетскому пространству, вдохновившись как европейскими, так и азиатскими практиками. Однако основной акцент сделан на русской инженерной традиции конца XIX века — прочность, выразительность и продуманность до мелочей.

Здание должно стать новым символом Калининграда, наравне с историческими объектами вроде Кафедрального собора и Музея янтаря. Президент России Владимир Путин уже выразил одобрение проекту во время визита в университет.