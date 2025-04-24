ASUS выпустила модульные блоки питания серии Megalodon (650–850 Вт) с 80 PLUS Gold и фирменным арт-дизайном. Новинки рассчитаны на игровую нагрузку и получили 5-летнюю гарантию.

Компания ASUS анонсировала новую линейку блоков питания под брендом ATS Megalodon. Все устройства получили сертификат энергоэффективности 80 PLUS Gold и выполнены в полностью модульном формате, что позволяет пользователям самостоятельно настраивать конфигурацию кабелей.

В серию вошли три модели — на 650, 750 и 850 ватт. Для охлаждения используется вентилятор с двойными шарикоподшипниками, рассчитанный на длительную работу под нагрузкой. Конструктивно блоки ориентированы на сборку мощных игровых и рабочих систем, но при этом сохраняют компактность и универсальность.

Каждое устройство оснащено двумя 8-контактными разъёмами PCIe/EPS. Все модели покрываются пятилетней гарантией.

Дизайн — отдельная часть идеи. На корпус блоков нанесён фирменный арт с персонажем по имени «Принцесса акул», что придаёт линейке визуальное отличие от типичных решений в чёрно-серой гамме. В первую очередь эти модели ориентированы на пользователей из Азии, но постепенно появятся и в других странах.