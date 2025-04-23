В России разработали нового робота для тушения пожаров. АНТ 1000ПМ получил усиленную подачу воды и надёжное дистанционное управление. Скоро начнутся испытания в реальных условиях.

В России представили обновлённую версию робота, который может тушить пожары без участия людей. АНТ 1000ПМ показали в холдинге «Высокоточные комплексы», входящем в Ростех. Это не просто техника на гусеницах — это полноценный мобильный комплекс, способный работать там, где пожарные рискуют жизнью.

Новую модель оснастили мощной системой подачи воды. Теперь поток можно увеличить почти вдвое, что особенно важно при тушении складов, ангаров и промышленных объектов. В таких ситуациях скорость подачи воды напрямую влияет на исход — счёт идёт на минуты.

Система управления тоже стала надёжнее. Робот теперь можно контролировать дистанционно на большем расстоянии, а сигнал устойчив даже в задымлённых зонах. Это позволяет использовать технику в полностью закрытых или обрушенных помещениях — туда, куда человеку входить попросту опасно.

Ант-1000ПМ — не первый подобный робот в России. Ранее аналогичные комплексы уже использовались для ликвидации пожаров на складах боеприпасов и химических производств. Но новая версия значительно превосходит своих предшественников по автономности и объёму работы.

Сейчас машину готовят к полевым испытаниям. Её планируют опробовать в реальных условиях, чтобы понять, как она ведёт себя на сложном рельефе, в условиях высокой температуры и плотного задымления.