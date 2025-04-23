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Mirakl
Комету С/2025 F2 SWAN можно будет наблюдать до конца апреля и в первые дни мая
Комета, замеченная в конце марта, всё ещё видна на вечернем небе. Её можно наблюдать до начала мая, если небо ясное и объект не распадётся раньше.

Над горизонтом до начала мая можно заметить комету, которую открыли всего месяц назад. Правда, наблюдать её лучше в ясную ночь и с оптикой — невооружённым глазом шансов почти нет.

Комету обнаружили в конце марта сразу три наблюдателя: два из США и один из России. Им потребовалось несколько дней, чтобы уточнить её траекторию. Имя объект получил 8 апреля, уже после подтверждения орбиты.

В начале апреля хвост у кометы был яркий и длинный — типичный ионный шлейф, хорошо видимый при съёмке. Но затем что-то пошло не так. Блеск перестал расти, хвост почти исчез. Астрономы предполагают, что тело может распадаться, как это часто бывает с кометами, приближающимися к Солнцу.

Инженер из новосибирской обсерватории «Вега» Михаил Маслов рассказывает, что заснял комету рано утром 21 апреля. По его словам, наблюдать её непросто: объект расположен низко, в зоне, где светят только самые яркие звёзды, и малейшая дымка способна испортить видимость.

Если комета всё же не развалится окончательно, у нас есть ещё пара недель, чтобы поймать её — хоть и не за хвост, но хотя бы в объектив.

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#новости #космос #наука #камета
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