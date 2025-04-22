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Mirakl
КамАЗ показал в Калуге новый самосвал на полностью российской базе
КамАЗ представил новый самосвал на отечественной базе. Машина нацелена на тяжелую работу и не зависит от импортных деталей.

В Малоярославецком районе Калужской области показали КамАЗ-6595 — самосвал, собранный с нуля на отечественной технической базе. Всё, что в нём работает, придумано и произведено внутри страны.

Машина не про красоту — про выносливость. Грузовой отсек вмещает 20 кубов, на борт берёт до 25 тонн. Работать будет там, где технике в принципе тяжело — на стройке, в карьере, на разгрузке в порту. Идея проста: минимум хрупкой электроники, максимум ресурса и прочности.

Инженеры сильно переработали кабину — не в плане эстетики, а ради комфорта и практики. Подвеска мягче, шумка лучше, появился большой сенсорный дисплей и руль с кнопками. Для водителя, который живет в кабине неделями, это плюс.

Самосвал получил новый двигатель КамАЗ Р6, механику, усиленную раму, мосты под нагрузку до 16 тонн на ось. Ни одного критического компонента, который пришлось бы искать за границей. Это и было задачей — создать платформу, которая не «встанет» при очередной волне ограничений.

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#новости #авто #камаз
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