«Калашников» увеличивает производство высокоточных снарядов «Китолов-2М». Новые линии позволили поднять выпуск на 60% за год.





На новых производственных линиях концерна «Калашников», которые были запущены в декабре прошлого года, уже в полную силу пошло расширение выпуска управляемых артиллерийских снарядов «Китолов-2М». Эти 122-миллиметровые боеприпасы — не просто «болванки», а современные точные орудия, которые могут буквально заглянуть в укрытие к противнику сверху.

Снаряд рассчитан на работу против артиллерийских батарей, минометных расчетов, бронетехники — как стоящей, так и движущейся до 10 метров в секунду. Бьет сверху, по крутой траектории, что особенно эффективно против укрытых целей — в окопах, блиндажах или даже легких фортификациях.

За 2025 год «Калашников» планирует выпустить на 60% больше таких снарядов, чем в 2024-м. А если сравнивать с 2023 годом, рост составит уже 170%. Резкое наращивание производства стало возможным именно после запуска новых участков, где упор сделан на выпуск высокоточного ракетно-артиллерийского вооружения.

По сути, речь идет о создании масштабной базы для производства умных боеприпасов, которые могут действовать точечно и избирательно, снижая побочные разрушения и повышая эффективность на поле боя.