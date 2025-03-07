POCO F7 Ultra появился в Geekbench AI: смартфон с Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти

POCO F7 Ultra появился в Geekbench AI: смартфон с Snapdragon 8 Elite и 16 ГБ оперативной памяти

Флагманский смартфон POCO F7 Ultra засветился в базе тестирования Geekbench AI, что подтвердило его технические характеристики. Устройство получит топовый процессор Snapdragon 8 Elite, а максимальная конфигурация будет оснащена 16 ГБ оперативной памяти. Смартфон будет работать на Android 15, что делает его одной из первых моделей на рынке с этой версией операционной системы.

В базе данных аппарат зарегистрирован под номером 24122RKC7G, где буква «G» указывает на его глобальную версию. Это означает, что модель выйдет не только в Китае, но и в других странах. Судя по утечкам, POCO F7 Ultra может оказаться ребрендинговой версией Redmi K80 Pro.

Смартфон получит 6,67-дюймовый OLED-экран с разрешением 3200 × 1440 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Для удобного разблокирования в дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, который быстрее и точнее оптических аналогов.

Одним из ключевых преимуществ новинки станет аккумулятор на 6000 мАч с проводной зарядкой 120 Вт и беспроводной 50 Вт.

Основная камера устройства будет состоять из 50-мегапиксельного основного модуля, телеобъектива также на 50 Мп и широкоугольного сенсора на 32 Мп. Фронтальная камера получит разрешение 20 Мп.

Точная дата выхода POCO F7 Ultra пока неизвестна, но релиз ожидается в течение 2025 года.