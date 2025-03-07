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Mirakl
Sony выпустила обновление для PS3 в 2025 году
Sony неожиданно выпустила обновление для PlayStation 3 в 2025 году, обновив систему шифрования Blu-ray и улучшив стабильность работы консоли.

Спустя почти два десятилетия после выхода PlayStation 3 компания Sony выпустила новое обновление системы версии 4.92. Оно касается работы Blu-ray-плеера консоли, обновлет ключи шифрования для корректного воспроизведения фильмов и некоторых игр. Несмотря на возраст PS3, этот патч позволит продолжать использовать её в качестве мультимедийного устройства. Обновление также содержит улучшения стабильности системы и требует всего 200 МБ свободного места.

Многие пользователи были удивлены выпуском апдейта для столь старой платформы. Однако необходимость обновления связана с работой системы защиты авторских прав, используемой в Blu-ray-дисках. Без этого обновления консоль может перестать воспроизводить некоторые фильмы или даже игры, использующие Blu-ray-носители. Sony продолжает поддерживать базовые функции устройств даже спустя годы после их ухода с рынка.

Установить обновление можно двумя способами. Первый – напрямую через интернет, выбрав в меню Настройки -> Обновление системы -> Обновление через интернет. Второй способ – через USB-накопитель: необходимо скачать обновление с официального сайта Sony, сохранить его на флешке в формате FAT32, поместив файл в папку PS3/UPDATE, и затем выполнить установку через меню Обновление с носителя.

Несмотря на статус устаревшей консоли, PS3 остаётся востребованной среди ретро-геймеров. На ней до сих пор можно играть в культовые эксклюзивы, такие как Metal Gear Solid 4, которые недоступны на современных платформах. Кроме того, некоторые пользователи используют её в качестве медиаплеера.

#новости #sony #игровая консоль #playstation 3
Источник: pocket-lint.com
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