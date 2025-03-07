Volkswagen представил доступный электромобиль ID.EVERY1 с ценником 20 000 евро, ориентированный на европейский рынок.

Volkswagen анонсировал концепт своего самого доступного электромобиля — ID.EVERY1. Презентация состоялась в Вольфсбурге, где компания подчеркнула, что новинка ориентирована исключительно на европейский рынок. Главная цель модели — сделать электромобили доступными для широкой аудитории. Серийное производство стартует в 2027 году, а цена базовой комплектации составит около 20 000 евро.

Автомобиль создан на переднеприводной версии платформы MEB, что позволяет Volkswagen адаптировать её для разных моделей, включая компактные и внедорожные версии. Помимо ID.EVERY1, концерн планирует выпустить ещё три модели на этой платформе до 2027 года. Отличительной чертой новинки станет передовая программная архитектура, которая обеспечит поддержку обновлений и модернизацию функционала в течение всего срока службы автомобиля.

Технически ID.EVERY1 предлагает сбалансированные характеристики для городского электрокара. Он оснащён 70-киловаттным электромотором (94 л.с.), обеспечивающим максимальную скорость 130 км/ч, а запас хода составляет 250 км. Габариты машины — 3,87 метра в длину, что делает её удобной для городского движения. В салоне размещены четыре сиденья, а объём багажника составляет 305 литров, что сопоставимо с традиционными компактными автомобилями.

Volkswagen отмечает, что дизайн ID.EVERY1 сочетает простоту и харизматичность. Главный дизайнер бренда Андреас Миндт подчеркнул, что автомобиль получил выразительные передние фары и «улыбающуюся» заднюю часть. Несмотря на привлекательность модели, её продажи будут ограничены европейским рынком.