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Mirakl
Бывший инженер Google утверждает, что люди скоро достигнут бессмертия
Футуролог Рэй Курцвейл прогнозирует бессмертие уже к 2030 году благодаря нанороботам, способным восстанавливать клетки.

Искусственный интеллект, генная инженерия и нанотехнологии могут привести человечество к бессмертию уже в ближайшие годы. С таким прогнозом выступил известный футуролог и бывший инженер Google Рэй Курцвейл. Учёный утверждает, что благодаря развитию медицинских и технологических инноваций уже к 2030 году мы сможем остановить старение, а микроскопические роботы внутри нашего организма займутся ремонтом клеток, предотвращая болезни и разрушение тканей. Подобные технологии, по его словам, позволят людям не только доживать до глубокой старости, но и полностью избегать смерти от естественных причин.

Согласно Курцвейлу, ключевую роль в достижении бессмертия сыграют нанороботы, которые смогут циркулировать по кровеносной системе, восстанавливать повреждённые клетки и даже улучшать физические и когнитивные способности человека. Он также предсказывает, что к 2045 году произойдёт технологическая «Сингулярность» — момент, когда искусственный интеллект превзойдёт человеческий разум, а человек и машина начнут сливаться в единую систему, значительно расширяя возможности разума и тела.

Прогнозы Курцвейла неоднократно сбывались. Он предсказал, что компьютеры обыграют человека в шахматы к 2000 году, что мобильные технологии полностью изменят жизнь людей, а искусственный интеллект достигнет человеческого уровня мышления к 2029 году. Хотя его заявления о бессмертии звучат фантастически, стремительный рост медицинских и технологических возможностей делает их не такими уж невероятными. Уже сегодня учёные работают над редактированием генома, выращиванием искусственных органов и разработкой интерфейсов, соединяющих мозг с машинами.

Однако столь амбициозные технологии вызывают множество вопросов. Будет ли такое бессмертие доступно каждому? Какие социальные и экономические последствия ждут общество? Не приведёт ли это к новым формам неравенства? Пока наука продолжает свой стремительный путь к открытию вечной жизни, человечеству предстоит серьёзно задуматься о моральных и этических аспектах будущего, в котором смерть может стать лишь пережитком прошлого.

#новости #наука и изобретения #наука #наука и техника #наука и человек
Источник: ubergizmo.com
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