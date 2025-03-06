Банк России рассматривает возможность ограничения количества банковских карт на одного человека. Мера направлена на борьбу с «дропами» и не затронет добросовестных клиентов.

Центробанк России рассматривает возможность введения ограничений на количество банковских карт, оформляемых на одного гражданина. По словам главы регулятора Эльвиры Набиуллиной, это необходимо для борьбы с так называемыми «дропами» — людьми, которые массово открывают счета и выпускают карты для последующей передачи мошенникам.

В последнее время такие схемы стали популярны среди организованных преступных групп. «Дропов» используют для вывода похищенных денег, незаконного обналичивания и ухода от финансового контроля. Многие из них не осознают правовые последствия и привлекаются в криминальные схемы за небольшое вознаграждение. Чаще всего в эту категорию попадают подростки и молодые люди, не подозревающие, что могут стать фигурантами уголовных дел.

Чтобы защитить несовершеннолетних, Центробанк также предложил обязать банки запрашивать согласие родителей на выпуск карт для детей и подростков. Дополнительно рассматривается возможность предоставления родителям доступа к информации о транзакциях их детей, что поможет своевременно выявлять подозрительные операции и предотвращать вовлечение в мошеннические схемы.

Ограничение числа карт пока находится на стадии обсуждения, и конкретные параметры новой меры не озвучены. Центробанк обещает, что добросовестные клиенты, использующие несколько карт для личных нужд, не столкнутся с трудностями. Ожидается, что окончательное решение будет принято после консультаций с банковским сообществом и анализа международного опыта, в том числе Казахстана, где подобные меры уже внедрены.