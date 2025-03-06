Обсуждается строительство завода мощностью 100 тысяч единиц в год

Россия и Беларусь рассматривают возможность строительства нового завода по производству беспилотных летательных аппаратов, который сможет выпускать до 100 тысяч единиц в год. С таким предложением выступила российская сторона, о чем сообщил заместитель главы администрации президента РФ Максим Орешкин. Проект направлен на развитие беспилотных технологий и укрепление оборонного сотрудничества двух стран.

Предприятие позволит наладить массовый выпуск современных боевых систем, что станет технологическим рывком в этой сфере. На встрече с российской делегацией президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с последними разработками в области беспилотников, среди которых особое внимание было уделено ударным дронам-камикадзе «Ланцет». Эксперты считают, что запуск производства в Беларуси ускорит поставки беспилотников армии, снизит нагрузку на российские предприятия и обеспечит диверсификацию производства. Помимо этого, размещение завода на территории Беларуси создаст дополнительные логистические возможности и уменьшит зависимость от внешних факторов.

Беларусь обладает необходимым опытом в сфере радиоэлектроники и авиастроения, а также располагает развитой инфраструктурой, которая позволит организовать серийный выпуск беспилотников. С учетом союзнических отношений с Россией этот шаг станет стратегическим для обеих стран и позволит углубить интеграцию их оборонных комплексов.

На данный момент проект находится на стадии обсуждения. В ближайшее время стороны планируют определить ключевые параметры завода и согласовать дальнейшие шаги по его реализации.