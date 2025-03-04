Трамп обратился к Путину за помощью в ядерном вопросе

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину выступить посредником в переговорах с Ираном, чтобы повлиять на политику Тегерана в области ядерной программы и его поддержку вооруженных группировок на Ближнем Востоке. Как сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к администрации, разговор между лидерами состоялся в феврале, а вскоре после этого американские и российские дипломаты продолжили обсуждение этой темы в Саудовской Аравии.

По данным источников, Трамп рассчитывает, что влияние Москвы на Тегеран поможет заключить соглашение, которое ограничит развитие иранской ядерной программы. При этом Россия остается важным партнером Ирана, и ее вмешательство может как ускорить дипломатический процесс, так и вызвать недовольство в Тегеране, если будут предложены слишком жесткие условия.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия готова участвовать в обсуждении вопросов, связанных с иранской ядерной программой, но подчеркнул, что российско-иранское сотрудничество будет продолжаться независимо от переговоров с США.

Эксперты отмечают, что если Москва согласится на роль посредника, это может укрепить ее позиции на Ближнем Востоке и повлиять на баланс сил в регионе. Однако остается открытым вопрос, согласится ли Иран на такой формат переговоров и насколько США готовы учитывать интересы России в этом процессе.