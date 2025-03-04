Президент США Дональд Трамп резко отреагировал на обвинения в симпатиях к России, заявив, что его политика не принесла Москве ничего, кроме проблем.

Президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами прокомментировал свою политику в отношении России, заявив, что санкции и поддержка Украины нанесли Москве серьезный ущерб, но при этом ударили и по американской экономике. Однако, несмотря на это, он не намерен ослаблять давление, хотя признает, что «русские — замечательные люди».

«Я ничего не дал России, кроме проблем. Мы поставляли Украине Javelin, ужесточали санкции, и всё это сильно усложнило жизнь Москве», — отметил Трамп. Он подчеркнул, что его политика была гораздо жестче, чем у его предшественников, и намекнул, что нынешний кризис в отношениях с Россией – это во многом следствие шагов, предпринятых ещё в его первый президентский срок.

При этом Трамп признал, что американские санкции оказались палкой о двух концах: изоляция России привела к росту цен на энергоносители и усилила влияние Москвы на мировые рынки. «Мы сделали её сильнее в других направлениях. Они перестроили экономику, нашли новых партнеров. Это не совсем то, чего мы добивались», — сказал президент, не исключая, что в будущем могут быть пересмотрены некоторые ограничения.

Эксперты видят в этих словах подготовку к потенциальному изменению стратегии: Трамп не первый раз заявляет о симпатии к русским, но его действия говорят о том, что он готов использовать любые методы для достижения политических целей, даже если это несёт риски для самой Америки. Вопрос лишь в том, станет ли он более гибким во втором сроке или продолжит курс жесткого давления.