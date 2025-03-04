Концерн «Калашников» заявил о готовности разрабатывать передовые оптико-электронные комплексы для малых космических аппаратов и спутников наблюдения Земли

Концерн «Калашников», известный своими военными разработками, готов выйти на рынок космических технологий. Входящее в его состав предприятие АО «ЛОМО» объявило о возможности создания современных оптико-электронных комплексов для космической промышленности.

Как заявил начальник специализированного конструкторского бюро ЛОМО Евгений Сечак на заседании Совета Российской академии наук по космосу, российская промышленность уже обладает необходимыми компетенциями для производства систем съёмки с высоким пространственным разрешением и широким охватом территории.

Особое внимание уделяется разработке оптики для малых космических аппаратов — перспективного направления, которое активно развивается по всему миру. Такие спутники используются для дистанционного зондирования Земли, мониторинга климата, геологических исследований и обеспечения национальной безопасности.

По словам Сечака, развитие сверхвысокоточных оптико-электронных систем станет стратегической задачей, и АО «ЛОМО» готово взять на себя её реализацию. Концерн уже обладает необходимыми производственными мощностями и инженерными наработками, чтобы предложить решения нового поколения для отечественной и международной космической индустрии.