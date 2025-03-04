Минстрой вводит новые рекомендации по зарядным станциям для электромобилей в жилых комплексах

Российский Минстрой представил новые рекомендации для застройщиков: в каждом новом жилом комплексе не менее 5% парковочных мест должны быть оборудованы зарядными станциями для электромобилей. Эта инициатива направлена на развитие экологичного транспорта, но может привести к росту стоимости недвижимости.

Согласно новым нормам, мощность каждой электрозарядной станции (ЭЗС) должна составлять не менее 11 кВт, а их размещение — соответствовать выделенным местам для электрокаров. В Минстрое отмечают, что пока рекомендации носят добровольный характер, однако в перспективе могут стать обязательными. Операторы рынка зарядных станций считают этот шаг важным для популяризации электромобилей, а вот девелоперы опасаются увеличения расходов на строительство.

Основные сложности для застройщиков связаны с необходимостью учитывать габариты парковочных мест, прокладывать дополнительные инженерные сети и выделять отдельные секции для зарядных станций, особенно в подземных паркингах. Все это может повысить стоимость строительства и, как следствие, повлиять на цены на жилье.

Внедрение таких стандартов приближает российскую застройку к мировым трендам, где создание зарядной инфраструктуры в новостройках уже стало нормой. Однако, удастся ли реализовать инициативу без дополнительной финансовой нагрузки на покупателей жилья, пока остается открытым вопросом.