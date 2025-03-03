В Кремле прокомментировали конфликт между Зеленским и Трампом в Белом доме.

В Кремле подтвердили, что Владимир Путин осведомлен о недавней перепалке между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме. По словам пресс-секретаря Дмитрия Пескова, детали конфликта доступны широкой аудитории, и российский лидер принял произошедшее во внимание. В Кремле считают, что этот инцидент лишь подтверждает сложность переговорного процесса вокруг Украины.

Ссора Зеленского и Трампа, как сообщают СМИ, разгорелась из-за экономического соглашения, касающегося разработки минеральных ресурсов на территории Украины. Дональд Трамп выразил недовольство тем, что Киев не готов идти на компромисс, а вице-президент США Дж. Д. Вэнс обвинил украинское руководство в отсутствии дипломатичности и неблагодарности за поддержку Вашингтона. В ответ Зеленский отказался подписывать соглашение и покинул встречу, что сорвало переговоры.

На фоне этого инцидента в США активизировались обсуждения возможной встречи Дональда Трампа и Владимира Путина. По информации телеканала CNN, ранее запланированный саммит может состояться раньше ожидаемых сроков, что может повлиять на развитие международных отношений и дальнейший ход конфликта.

По мнению экспертов, нынешняя напряженность в переговорах между Киевом и Вашингтоном может отразиться не только на военной и финансовой поддержке Украины, но и на общей геополитической ситуации. Зеленский ранее заявлял, что не пойдет на территориальные уступки, так как считает, что это не обеспечит долгосрочного мира. Однако ухудшение отношений с США может поставить перед украинским руководством новые вызовы.