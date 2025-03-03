Инициатива депутатов позволит родителям использовать материнский капитал для оплаты экстренной медицинской помощи детям.

Депутаты Госдумы выступили с инициативой, которая позволит родителям использовать материнский капитал для оплаты экстренной медицинской помощи детям. В законопроекте, подготовленном представителями нескольких фракций, подчеркивается, что здоровье ребенка – один из важнейших приоритетов семьи, и доступ к срочному лечению не должен зависеть от финансовых трудностей.

Сегодня маткапитал можно направить на жилье, образование, пенсию матери, помощь детям-инвалидам и выплаты малоимущим семьям. Однако использовать эти средства на медицинские услуги нельзя, даже если ребенку требуется срочное, но не угрожающее жизни лечение. В некоторых регионах уже предусмотрена возможность тратить региональный маткапитал на лечение детей, но на федеральном уровне такого механизма пока нет.

Авторы законопроекта считают, что правила использования маткапитала должны соответствовать реальным нуждам семей. Они предлагают разрешить тратить его только на действительно неотложные медицинские услуги, когда промедление может ухудшить состояние ребенка. Это позволит родителям быстрее получать качественную медицинскую помощь, не прибегая к займам или длительному ожиданию квот.

Принятие этой инициативы поможет многим семьям справляться с неожиданными медицинскими расходами, но остается вопрос, как именно государство будет контролировать использование средств и какие услуги попадут под новую норму. Законопроект уже вызвал активное обсуждение, и теперь многое зависит от реакции правительства и экспертного сообщества.