После успешного внедрения в приложения Samsung, технологический гигант теперь внедряет поддержку Gemini в приложения Xiaomi, включая стандартные часы, календарь и заметки.

На фоне продолжающегося роста интеграции искусственного интеллекта в повседневные задачи, Google объявил о новом шаге в развитии своего чатбота Gemini. После успешного внедрения в приложения Samsung, технологический гигант теперь внедряет поддержку Gemini в приложения Xiaomi, включая стандартные часы, календарь и заметки.

В рамках запуска серии Xiaomi 15 на выставке MWC, вице-президент Android по инженерии, Эрик Кей, поделился новостями о предстоящей интеграции. Это обновление позволит пользователям Xiaomi использовать расширенные функции управления своим временем и задачами прямо через умный чатбот Gemini, упрощая организацию их повседневной жизни.

Предполагается, что интеграция с часами Xiaomi позволит устанавливать и редактировать будильники, запускать и останавливать таймеры, а также управлять секундомером. Для календаря пользователи смогут создавать и редактировать события, искать существующие события в указанный период. Интеграция с приложением для заметок облегчит создание и систематизацию заметок, а также поиск по ним.

Точные сроки выпуска новых расширений Gemini пока не объявлены, но ожидается, что они появятся в ближайшие недели для моделей Xiaomi 15 и Xiaomi 15 Ultra. Останется ли доступ к новым функциям ограниченным только последними флагманами или будет распространён и на более старые модели, пока не ясно. Мы обязательно предоставим дополнительные сведения о поддерживаемых функциях, как только они станут доступны.