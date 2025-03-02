Google Chrome обновляет свой интерфейс для пользователей Android с выпуском Chrome 135, который позволяет контенту растягиваться до самых краев экрана, включая зону навигационной панели.

Google Chrome обновляет подход к использованию экрана на Android-устройствах с новым обновлением Chrome 135. Нововведение направлено на максимальное использование экранного пространства, позволяя контенту растягиваться до самых краёв, включая зону за панелью навигации.

Исторически Android поддерживал приложения на полный экран, использующие весь дисплей, однако не все приложения использовали эту возможность полностью.

В этом обновлении Google сосредоточилась на улучшении того, как Chrome отображает контент на устройствах с жестовой навигацией. Интерфейс браузера теперь растягивается до нижнего края экрана, что позволяет отображать больше контента и автоматически скрывать нижнюю панель при прокрутке пользователями. Это изменение в настоящее время находится в стадии тестирования с группой выбранных пользователей и ожидается, что скоро будет распространено шире.

Однако Google отметила, что новая компоновка в первую очередь нацелена только на устройства с маленькими экранами. Устройства с большими экранами получат это обновление в будущих версиях Chrome.