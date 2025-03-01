Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Китай разрабатывает дрон для Марса, который может летать и катиться по поверхности
Китайские ученые разработали дрон, способный перемещаться по Марсу двумя способами: катиться по поверхности и взлетать для преодоления препятствий.

Китайские ученые представили концепцию марсианского дрона, способного не только летать, но и перемещаться по поверхности Красной планеты с минимальными затратами энергии. В отличие от традиционных беспилотников, новый аппарат использует инновационную систему движения: на земле он катается, смещая центр тяжести, а в воздух поднимается с помощью коаксиальных винтов. Разработка ведется в Институте астронавтики Харбинского технологического университета, и ученые уверены, что этот дрон может стать ключевым инструментом для будущих исследований Марса.

Главное преимущество нового устройства — его универсальность и высокая энергоэффективность. В режиме наземного передвижения он расходует минимум энергии, а при необходимости может мгновенно взлететь, чтобы преодолеть препятствия или провести разведку с воздуха. По словам разработчиков, время полета у этого дрона в шесть раз превышает показатели традиционных аппаратов аналогичного размера. Это делает его отличной альтернативой NASA Ingenuity, который уже завершил свою миссию на Марсе после 72 успешных полетов.

Но потенциал этой технологии выходит далеко за пределы Красной планеты. По словам профессора Чжана Лисяня, разработка также предназначена для исследования подземных пространств — как на Земле, так и на других планетах. Это открывает перспективы использования таких дронов в строительстве, мониторинге сложных объектов и даже в поисковых операциях. Уже сейчас ученые протестировали функциональность устройства в лабораторных условиях и уверены в его работоспособности в экстремальных средах.

Если испытания пройдут успешно, Китай может получить серьезное преимущество в гонке за освоение Марса. Новый дрон способен заменить сразу несколько типов исследовательских аппаратов, а его долговечность и высокая автономность делают его идеальным кандидатом для будущих миссий. Не исключено, что именно этот робот станет первым, кто пройдет по поверхности Марса в составе китайской исследовательской программы.

#новости #наука #дрон #открытие #открытия
Источник: space.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Чистый убыток маркетплейса Ozon увеличился до 59,4 миллиарда рублей в 2024 году
14
Rockstar открыла перенос сохранений в GTA V Enhanced
2
В Японии создали видеоигру-стрелялку, в которой пули размером в одну миллиардную метра
3
Китай проводит испытания первого в мире двигателя, способного развивать скорость в 16 махов
+
Гуманоидный робот G1 от Unitree осваивает кунг-фу с помощью Sim2Real технологии
+
Страница Grand Theft Auto 5 Enhanced появилась в Steam
+
В России создали альтернативный пальмовому маслу пищевой продукт
4
На ПК доступна предзагрузка GTA 5 Enhanced, новой версии с улучшениями для следующего поколения.
+
BMW планирует начать производство электромобилей Neue Klasse в Германии летом 2026
+
EA рассказывает о дальнейших планах по развитию Command and Conquer
4
Radeon RX 9070 и RX 9070 XT представлены в Китае по ценам от 620 до 690 долларов
15
Microsoft настоятельно рекомендует делать резервные копии Windows 11 в OneDrive
3
Nvidia выпустила драйвер Game Ready версии 572.60, который должен решить проблему с чёрным экраном
1
В первой половине текущего года выйдет три флагманских планшета с аккумуляторами около 10 000 мА*ч
+
ZTE Nubia готовит к глобальному анонсу несколько необычных смартфонов
+
Игровые графические процессоры Nvidia, похоже, отошли на второй план, деньги компании приносят ИИ
1
FSR 4 на базе ИИ будет работать только на Radeon RX 9000 — опубликован список игр с его поддержкой
+
Copilot от Microsoft позволяет активировать пиратские копии Windows 11
2
Nvidia подтвердила, что Blackwell Ultra и Vera Rubin GPU выйдут в 2025 и 2026 годах
+
Трамп: Владимир Зеленский оказался не готов к мирному соглашению
7

Популярные статьи

Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
41
Что известно о будущей Xbox next generation - вся информация на сегодняшний день
10
Проверяем Ubuntu и Chimbalix на пригодность для использования
64
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
15
Температурный стресс-тест PlayStation 3 FAT — 18 лет без обслуживания на заводской термопасте
1

Сейчас обсуждают

Маэстро
18:50
ну ка поясни как все думают?
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
Mallory
18:49
Дружище, ну зачем вы кушаете этот невкусный кактус с линуксом? Бросьте если все так плохо. Пользуйтесь виндой на здоровье. Вас что, принуждают злые линуксоиды?
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
valderm
18:48
Ryzen 5 5600X - 65 вт, для его разгона до 105 вт нужна как минимум плата на 570Х чипсете, что никто делать не будет на такой плате
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Mallory
18:47
О, расскажите как вы без Докера (или другой технологии контейнеризации) (Можете даже на винде) организуете, ну скажем деплой дополнительных инстансов при превышении нагрузки на приложение, или изоляци...
Проверяем Debian, Manjaro и Fedora на пригодность для использования
ebatoryi
18:45
это все так думают,а там может быть всё намного сложнее.
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
valderm
18:44
для задохлика 3050 и 8 линий PCI-E не нужны, хоть 3.0, хоть 4.0 - он их не переварит
Как я собрал моему знакомому игровой ПК всего за 62 000р, который тянет все игры в 1080р@60fps
Маэстро
18:43
ты полностью этот разговор из Белого дома видел? думаешь артист переигрывал?
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
[IRanPast]
18:40
Я таких, как ты с поехавшей крышей, много видал, всех пережил и тебя сосунки упоротого переживу
RX 9070 XT достиг в FurMark производительности RTX 4080 при температуре чипа 55°C
ebatoryi
18:40
да с чего ты взял,что это не разыгранный спектакль и все эти страны сейчас не в сговоре и сша и бриты и ес и украина.
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
century84
18:40
Мужчина? Скорее мелкий внук получил леща от деда и был наказан.
WSJ: Трамп поручил рассмотреть возможность прекращения поставок вооружений Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем