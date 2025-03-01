Китайские ученые разработали дрон, способный перемещаться по Марсу двумя способами: катиться по поверхности и взлетать для преодоления препятствий.

Китайские ученые представили концепцию марсианского дрона, способного не только летать, но и перемещаться по поверхности Красной планеты с минимальными затратами энергии. В отличие от традиционных беспилотников, новый аппарат использует инновационную систему движения: на земле он катается, смещая центр тяжести, а в воздух поднимается с помощью коаксиальных винтов. Разработка ведется в Институте астронавтики Харбинского технологического университета, и ученые уверены, что этот дрон может стать ключевым инструментом для будущих исследований Марса.

Главное преимущество нового устройства — его универсальность и высокая энергоэффективность. В режиме наземного передвижения он расходует минимум энергии, а при необходимости может мгновенно взлететь, чтобы преодолеть препятствия или провести разведку с воздуха. По словам разработчиков, время полета у этого дрона в шесть раз превышает показатели традиционных аппаратов аналогичного размера. Это делает его отличной альтернативой NASA Ingenuity, который уже завершил свою миссию на Марсе после 72 успешных полетов.

Но потенциал этой технологии выходит далеко за пределы Красной планеты. По словам профессора Чжана Лисяня, разработка также предназначена для исследования подземных пространств — как на Земле, так и на других планетах. Это открывает перспективы использования таких дронов в строительстве, мониторинге сложных объектов и даже в поисковых операциях. Уже сейчас ученые протестировали функциональность устройства в лабораторных условиях и уверены в его работоспособности в экстремальных средах.

Если испытания пройдут успешно, Китай может получить серьезное преимущество в гонке за освоение Марса. Новый дрон способен заменить сразу несколько типов исследовательских аппаратов, а его долговечность и высокая автономность делают его идеальным кандидатом для будущих миссий. Не исключено, что именно этот робот станет первым, кто пройдет по поверхности Марса в составе китайской исследовательской программы.