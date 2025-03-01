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Mirakl
Microsoft тестирует в Windows 11 размещение кнопки эмодзи на панели задач
Microsoft превращает Windows 11 в «смартфон» – теперь эмодзи на панели задач

Microsoft тестирует новый интерфейс Windows 11, делая его ещё более дружелюбным к пользователям, активно использующим визуальный контент. В свежей предварительной сборке 22635.5015 Beta Channel появилась новая кнопка в системном трее, открывающая панель эмодзи, GIF-файлов и каомодзи. Теперь пользователям больше не нужно запоминать сочетание клавиш Win + ., чтобы быстро вставить нужный смайлик – доступ к нему стал буквально в один клик.

Такое нововведение выглядит как ещё один шаг Microsoft к превращению Windows 11 в нечто среднее между классической операционной системой и мобильной платформой. Компания явно следит за трендами и адаптирует интерфейс под поколение пользователей, привыкших к простому и быстрому доступу к мультимедийному контенту. Вполне возможно, что в будущем Windows 11 получит ещё больше функций, направленных на упрощение взаимодействия с эмодзи и GIF, например, умные рекомендации или интеграцию с соцсетями.

Тем, кто предпочитает минимализм, Microsoft даёт возможность отключить новую кнопку – её можно убрать через настройки панели задач. Помимо этого, в тестовой сборке исправлены несколько багов, включая проблему с медленной работой проводника и некорректное отображение доступного места на диске. Однако пользователи программы Insider уже отметили, что Windows 11 всё ещё испытывает трудности с плавностью работы в некоторых сценариях, что Microsoft обещает исправить в будущих обновлениях.

Если нововведение приживётся, можно ожидать, что в следующих версиях Windows 11 появится ещё больше возможностей для кастомизации интерфейса. Не исключено, что Microsoft начнёт добавлять подобные функции и в другие элементы системы, приближая Windows к концепции персонализированного рабочего пространства, где пользователи смогут не только работать, но и выражать себя так же легко, как в мессенджерах и соцсетях.

#новости #windows 11 #приложения #программы
Источник: pub-d00f534024b04d0e8036586fc78a41fa.r2.dev
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