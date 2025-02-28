Дональд Трамп продлил санкции против России еще на год, заявив, что Москва остается угрозой для США.

Дональд Трамп решил не менять курс и продлил санкции против России еще на год. В Белом доме уверены, что политика Москвы по-прежнему угрожает национальной безопасности США, а значит, все ранее введенные ограничения – с 2014, 2018 и 2022 годов – останутся в силе как минимум до марта 2026 года. Официальное продление уже опубликовано в Федеральном реестре Белого дома.

Интересно, что этот шаг совпал с первыми за долгое время переговорами между российскими и американскими дипломатами. Стороны смогли договориться о возвращении посольств к нормальной работе и создании рабочей группы по урегулированию конфликта. Но вот про санкции никто даже не заговорил – Вашингтон дал понять, что снимать их пока не собирается. Госсекретарь Марко Рубио заявил, что ограничения могут быть пересмотрены только после завершения боевых действий, но никаких конкретных условий США не озвучили.

Москва, как всегда, называет санкции незаконными и требует их отмены. Российские чиновники уверены, что рестрикции не достигли поставленных целей, а только усложнили жизнь международному бизнесу. Однако в США и Европе думают иначе – обсуждаются новые механизмы экономического давления, включая заморозку российских активов и ужесточение экспортных ограничений.