Челябинские инженеры создали легкий, компактный боеприпас «Глухарь», который поражает беспилотники на дистанции до 50 метров

Российские разработчики из Челябинска представили новый боеприпас, получивший название «Глухарь», который позволяет быстро и эффективно уничтожать низкоскоростные беспилотные летательные аппараты (БПЛА). Это компактное и легкое устройство весом всего 200 граммов обеспечивает гарантированное поражение целей, управляемых как по радиоканалам, так и через оптоволокно.

Новинка отличается оригинальными техническими решениями: устройство можно быстро подготовить к использованию без сложных настроек. Для активации боеприпаса требуется не более трех секунд, что делает его удобным для оперативной защиты от дронов в полевых условиях. При этом разработчики продумали эргономику изделия, сделав его легким в переноске и интуитивно понятным в эксплуатации.

Интересной особенностью является возможность устанавливать «Глухарь» на сами беспилотники, превращая их из наблюдательных и разведывательных платформ в настоящих охотников за другими дронами. Это делает устройство универсальным инструментом для различных сценариев применения, от защиты стратегических объектов до обеспечения безопасности в зоне конфликта.

По словам Александра Родикова, одного из авторов разработки, «Глухарь» был успешно испытан и готов к использованию. Его компактность и простота обращения открывают широкие возможности как для военных, так и для гражданских пользователей. В условиях, когда угроза со стороны беспилотников становится все более актуальной, подобные инновации могут стать ключевым фактором в обеспечении безопасности.