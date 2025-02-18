Китай выразил поддержку всем усилиям по урегулированию ситуации на Украине, включая российско-американские переговоры в Эр-Рияде.

Китайское руководство выразило открытое одобрение всем усилиям, направленным на урегулирование конфликта на Украине, в том числе нынешним переговорам между Россией и США. В ходе брифинга официальный представитель Министерства иностранных дел Китая Го Цзякунь отметил, что Пекин высоко ценит любые инициативы, способствующие миру, и готов поддержать все возможные дипломатические шаги, направленные на прекращение военных действий.

Го Цзякунь подчеркнул, что Китай поддерживает переговорный процесс между Москвой и Вашингтоном, которые начали обсуждать возможные пути урегулирования конфликта. Он также отметил важность вовлечения других ключевых игроков в этот процесс, что поможет более эффективно способствовать миру. Поддержка таких шагов является частью долгосрочной политики Китая, который на протяжении всего конфликта выступал за политическое решение и осуждал применение силы.

18 февраля в Эр-Рияде стартовали переговоры между российскими и американскими официальными лицами, на которых обсуждаются не только вопросы безопасности, но и возможности прекращения огня и восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Российскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а со стороны США участвуют госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Как сообщил Лавров накануне, этот визит стал продолжением усилий по восстановлению дипломатических каналов, которые должны способствовать не только решению украинского вопроса, но и улучшению отношений между США и Россией в целом. Китай приветствует любые усилия, направленные на укрепление международного мира и стабильности, и готов содействовать этому процессу.