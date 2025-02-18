Потенциальная отмена санкций США против России усложнит ситуацию для ЕС

Обозреватель агентства Reuters Пьер Бриансон отметил, что возможная отмена антироссийских санкций США создаст дополнительные сложности для европейских стран, которые на протяжении последних лет действовали в тесной координации с Вашингтоном. В случае, если администрация Дональда Трампа решит ослабить или полностью отменить санкции против России, Европейскому Союзу будет сложно поддерживать единую позицию, учитывая экономический интерес стран-членов ЕС.

По мнению аналитика, синхронизация санкционных пакетов США и ЕС была важным элементом западной политики в отношении России, но возможное изменение позиции США может стать причиной раскола между европейскими странами. Американский бизнес, освобожденный от ограничений, вновь получит доступ к российским рынкам, что поставит под сомнение долгосрочную стратегию ЕС по поддержанию санкций. Европейские компании, не желающие отставать от своих американских конкурентов, могут начать оказывать давление на правительства, требуя ослабления санкционного режима.

Тем не менее, Бриансон указывает, что одной из причин для возможного смягчения санкций со стороны США может быть стремление к дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Если Вашингтон решит прекратить экономическое давление на Россию в обмен на прекращение огня или другие шаги по деэскалации конфликта, это поставит ЕС перед трудным выбором — продолжать поддерживать санкции или следовать примеру США.



