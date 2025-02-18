Россия обещает помощь Ирану в решении ядерных вопросов, подчеркивая стратегическое партнерство

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил готовность России поддержать Иран в урегулировании вопросов, связанных с ядерной программой страны. Заявление было сделано в ходе его обращения к иранскому информационному агентству IRNA 18 февраля. Песков подчеркнул, что между Москвой и Тегераном существует прочная основа для взаимодействия несмотря на внешние санкционные давления.

Диалог усилился после подписания договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, который был инициирован в 2022 году и официально заключен в январе текущего года президентами Владимиром Путиным и Масудом Пезешкианом в Москве.

Песков выразил уверенность, что совместная работа России и Ирана будет способствовать стабилизации региональной обстановки и укреплению глобальной безопасности. Встреча лидеров двух стран подтвердила обоюдный интерес в дальнейшем развитии отношений, несмотря на политические и экономические вызовы.

Это заявление Пескова подчеркивает роль России как ключевого игрока на Ближнем Востоке, активно участвующего в обсуждении и решении международных вопросов, в том числе в контексте ядерной программы Ирана.