РФ и ОАЭ подписали соглашение об устранении двойного налогообложения

В столице Объединённых Арабских Эмиратов, Абу-Даби, было подписано новое межправительственное соглашение между Россией и ОАЭ. Документ направлен на устранение двойного налогообложения в отношении доходов и капитала, а также на предотвращение уклонения от налогов между двумя странами.

Министр финансов России Антон Силуанов отметил, что данное соглашение отражает схожие позиции обеих стран в вопросах финансовой политики и подтверждает их стремление к усилению экономических связей. В ходе переговоров обсуждались перспективы применения инновационных технологий в управлении государственными финансами, а также международные подходы к налоговому сотрудничеству.

Министры обменялись множеством идей по улучшению налоговых систем и внедрению цифровых решений в бюджетный процесс. В частности, стороны затронули актуальные вопросы применения искусственного интеллекта для оптимизации работы государственных финансовых органов. Также ОАЭ выразили готовность делиться своим опытом в области партнерского финансирования, что поможет России развивать новые финансовые инструменты.

Кроме того, министры подтвердили намерение продолжить координацию работы в международных организациях, таких как БРИКС, а также на площадках крупных международных финансовых институтов. Важным элементом соглашения стала договорённость об углублении взаимодействия между двумя странами в налоговой сфере и о создании устойчивых механизмов финансового партнерства.

Министр финансов ОАЭ Мухаммед бен Хади аль-Хусайни подчеркнул, что соглашение о налогообложении между Россией и ОАЭ является важным шагом на пути к укреплению двустороннего сотрудничества и развитию новых финансовых механизмов. Этот шаг укрепит взаимные инвестиции и финансовую кооперацию, обеспечив тем самым продолжение совместной работы по модернизации бюджетных процессов и стимулированию экономического роста.

Переговоры по этому соглашению были завершены в январе 2025 года, когда в Дубае был парафирован проект документа, а сегодняшняя подписка знаменует официальное завершение процесса.