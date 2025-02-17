Маркетплейсы обязаны будут маркировать платные объявления: как это повлияет на покупателей и бизнес

Новая инициатива в рамках законопроекта "О платформенной экономике" предполагает, что маркетплейсы обязаны будут маркировать товары, которые продвигаются за деньги и занимают высокие позиции в поисковой выдаче. Это поможет покупателям четче ориентироваться в результатах поиска, а бизнесу — снизить возможности манипуляций с результатами.

Что стоит за этим решением и как оно повлияет на рынок? В первую очередь, маркировка позволит покупателям понимать, что за высокое место в выдаче товар заплатил, а не оказался там благодаря низкой цене или отличным отзывам.

Этот шаг, по мнению экспертов, сделает онлайн-торговлю более прозрачной и честной. Однако не все участники рынка разделяют оптимизм. Многие маркетплейсы, такие как Wildberries, опасаются, что новые требования могут негативно сказаться на их бизнесе, особенно в отношении малых продавцов.



