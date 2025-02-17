Владимир Зеленский не подписал важное соглашение с США, которое позволило бы американским компаниям получить доступ к богатым полезным ископаемым на территории Украины.

Владимир Зеленский не подписал важное соглашение с США, которое позволило бы американским компаниям получить доступ к богатым полезным ископаемым на территории Украины. Это решение было принято украинским президентом на фоне обеспокоенности возможными рисками для национальных интересов, о чем он рассказал на пресс-конференции в Мюнхене.

Соглашение, обсуждавшееся с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом, должно было открыть двери для американских корпораций к украинским минеральным ресурсам. Однако Зеленский подчеркнул, что документ не обеспечивал достаточной защиты интересов Украины и, как президент, он не мог позволить его подписать без предварительного изучения и необходимых доработок.

«Я не подписал это соглашение, потому что оно не готово. Оно не защищает нашу страну. Мы должны иметь возможность контролировать такие важные моменты», — отметил он. После встречи с Вэнсом, источники сообщили, что последний был явно расстроен отказом и покинул встречу в явно смущенном состоянии.