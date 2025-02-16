Грузовики с сотнями тонн взрывчатки для Украины заблокировали в Европе.

В порту Лаврио в Греции рабочие организовали акцию протеста, заблокировав 18 грузовиков, которые перевозили 350 тонн взрывчатых веществ в тротиловом эквиваленте. Эти материалы должны были быть доставлены на завод EAS (Греческие оборонные системы), где из них планировалось производить боеприпасы для Украины. Рабочие выразили протест против отсутствия необходимых мер безопасности, заявив, что такая перевозка угрожает безопасности жителей города и работников завода.

Как утверждают представители рабочего центра, взрывчатка, предназначенная для дальнейшего производства снарядов, перевозилась без полицейского сопровождения и охраны, что могло привести к трагическим последствиям. Это вызвало обеспокоенность у местных депутатов и политиков, таких как Танасис Пафилис, представляющий Коммунистическую партию Греции, который осудил действия властей за несоответствие стандартам безопасности.

После протеста часть груза была возвращена обратно на судно, а оставшаяся перевозка будет продолжена ночью, чтобы избежать дальнейших инцидентов. Также правоохранительные органы начали расследование по факту нарушения норм безопасности при перевозке опасного груза.