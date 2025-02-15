Правительство РФ готовит пакет поправок в десятки законов и нормативных актов, направленных на борьбу с телефонными и интернет-мошенниками

Российские власти планируют внедрить новые поправки в законодательство, чтобы усилить защиту граждан от кибермошенников. В этом месяце начнётся рассмотрение пакета изменений в десятки законов, которые касаются телефонных и интернет-мошенников, а также усиления контроля над цифровыми платформами.

Одним из ключевых предложений является запрет на использование зарубежных мессенджеров для служебной переписки госструктур и частных компаний, работающих с гражданами. В будущем, если изменения будут приняты, такие организации смогут общаться с клиентами и пользователями только через российские мессенджеры, после подтверждения личности через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Также в список нововведений входит обязательная проверка пользователей крупных онлайн-рынков, которые хотят размещать объявления о продаже товаров и услуг.

Другим важным шагом станет обязательная маркировка звонков с международных номеров и виртуальных АТС. Теперь абоненты смогут видеть на экране телефона, звонит ли им настоящий сотрудник банка или мошенник. Также для защиты от спама и рекламы пользователи смогут заблокировать нежелательные звонки и сообщения от организаций.

Кроме того, планируется введение биометрической авторизации для получения информации из бюро кредитных историй и оформления микрозаймов. Новые меры также касаются безопасности банковских операций, и операторы связи получат обязательство информировать граждан о подозрительных действиях на их счетах.

Министерство цифрового развития уверяет, что эти меры сделают интернет и телефонию более безопасными для пользователей. Однако эксперты предупреждают, что мошенники могут адаптироваться к изменениям и продолжить искать новые способы обмана. Технические и социальные методы обмана остаются основными угрозами, которые сложно полностью устранить с помощью только законодательства.

Законопроект должен быть окончательно согласован и вступить в силу в 2025–2026 годах.