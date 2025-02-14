Она генерирует персонализированные комплименты, распознавая детали на фотографиях.

Яндекс представил новый способ использования своей Умной камеры — теперь она может создавать персонализированные комплименты, распознавая мелкие детали на фото. При помощи VLM-нейросети, разработанной в компании, камера анализирует не только лицо, но и одежду, выражение, даже элементы интерьера, создавая уникальные фразы, которые поднимут настроение.

Функция не ограничивается банальными пожеланиями вроде «хорошо выглядишь». В зависимости от снимка, камера может предложить гораздо более оригинальные комплименты, например, заметить, что ваши глаза сверкают, как звезды, или что волосы гладкие, как шелк. Яндекс утверждает, что с этой функцией каждый пользователь получает что-то персональное, что отражает именно его стиль и атмосферу фотографии.

Может показаться, что это просто забавная фишка, но на самом деле такая возможность демонстрирует, как далеко шагнули технологии распознавания изображений и нейросетевые разработки. Система обучалась на 14 тысячах примеров, и, как оказалось, довольно точно улавливает эмоции и характерные черты человека.

Пока эта функция доступна только в приложении «Яндекс», но скоро она появится и в мобильных версиях «Яндекс Браузер» для iOS и Android.



