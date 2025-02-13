Европейский Союз готовит правовую базу для масштабной операции по задержанию российских танкеров в Балтийском море.

ЕС рассматривает возможность задержания судов, якобы связанных с российскими компаниями, в рамках усиливающегося давления на экономику РФ.

Основной целью операции является так называемый «теневой флот» — суда, которые, несмотря на запрет, продолжают поставлять нефть и углеводороды, обходит санкции, пользуясь различными схемами. Европейские дипломаты в настоящее время ведут переговоры о правовых основаниях для проведения таких операций, причём действия могут включать задержание судов по нескольким сценариям.

Первый — это угрозы экологии. Европейские страны могут объявить танкеры опасными для морской среды, если существует риск разлива нефтепродуктов или загрязнения воды. Второй — пиратство. ЕС может объявить эти суда угрозой для важной морской инфраструктуры, включая подводные кабели, которые обеспечивают связь и энергоснабжение региона.

Особое внимание также уделяется возможности изменения законодательства, что позволит упрощённо арестовывать суда и принимать более оперативные меры. Власти ЕС обсуждают, например, обязательное требование для танкеров работать с определёнными страховщиками, что сделает более сложным их движение по морям, если они будут работать с неподконтрольными или ненадёжными структурами.

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС признают, что международное право в текущей ситуации не всегда позволяет быстро реагировать на такие действия, но убеждены, что у Европы есть достаточно возможностей для применения более жёстких мер. Например, Эстония и Литва рассматривают даже расширение юрисдикции для задержания судов в своих исключительных экономических зонах.

Это решение может серьёзно повлиять на торговые маршруты и увеличить риски для российских компаний, продолжавших обходить санкции. Интересно, как Россия ответит на такие шаги, и насколько они могут усилить уже существующие экономические и политические проблемы для Кремля.