Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана в 2025 году

Израиль готовится к ударам по ядерным объектам Ирана, и, по данным разведки, эти операции могут быть осуществлены в 2025 году. В отчете The Wall Street Journal сообщается, что Израиль, как и прежде, нацелен на предотвращение создания ядерного оружия в Иране, и, похоже, уже сформулирован план, как действовать в этом направлении. Главное — поддержка США.

Несмотря на политику Вашингтона, направленную на сдерживание Ирана с помощью дипломатических шагов и санкций, Тель-Авив, видимо, решил не ждать и не ставить в зависимость свою безопасность от возможностей дипломатического давления. Согласно источникам, Израиль, как всегда, настроен решительно: он готов действовать самостоятельно. В этом контексте сообщения о том, что США окажут поддержку Израилю в случае военной операции, уже не кажутся фантастикой.

Тель-Авив будет действовать в рамках постепенного наращивания давления на Вашингтон, стремясь обеспечить поддержку военных операций против Ирана. Израильские власти рассчитывают, что, в случае начала атак, Америка окажет содействие в виде боеприпасов и другой военной помощи.

Эти данные стали известны ещё до того, как в Белом доме появился новый президент. Однако, несмотря на изменения в администрации США, Израиль, похоже, решил не изменять свою стратегию по отношению к Ирану, продолжая наращивать свои усилия, направленные на сдерживание Тегерана.



