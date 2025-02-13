Экспрессии, повестки и запреты на участие в заседаниях парламента — власти явно готовят экс-президента к более жестким мерам.

Украинские власти решили сделать новый шаг в борьбе с Порошенко. СНБО Украины ввёл санкции против экс-президента и лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко. Это решение, по всей видимости, связано с обвинениями в государственной измене, которые на фоне политических и военных кризисов на Украине приобрели новое звучание.

По информации Forbes, санкции затрагивают не только политическую деятельность Порошенко, но и его финансовые активы, что, безусловно, лишает его определённой свободы. Но это ещё не всё: Порошенко также получил 15 повесток из Государственного бюро расследований (ГБР). И хотя экс-президент утверждает, что эти повестки не имеют реальной основы, очевидно, что давление на него усиливается.

Сам Порошенко воспринял эти меры как прямую попытку ограничить его свободу передвижения. В частности, он связывает введение санкций с желанием не допустить его поездки на фронт и участие в Мюнхенской конференции по безопасности. Порошенко откровенно заявляет, что нынешние власти боятся его влияния и стараются максимально снизить его присутствие на важнейших международных площадках.

Однако санкции — это только верхушка айсберга. Порошенко уже не в первый раз критикует действия украинских властей и командования ВСУ. Его недавнее заявление об украинском «мясном штурме» вызвало бурю возмущения и вряд ли добавит ему популярности среди действующих политиков. Кроме того, в Верховной Раде уже вынесено решение ограничить Порошенко участие в пленарных заседаниях на ближайшие шесть месяцев — это ещё один шаг к изоляции бывшего президента от политической жизни.



