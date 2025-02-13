Российский дрон-камикадзе «Герань-3» оснащён мощной боевой частью, спутниковой навигацией и оптико-электронным наведением.

Совсем недавно мир увидел кадры с новейшим российским дрон-камикадзе «Герань-3», который задаёт новый стандарт в области беспилотных летательных аппаратов. Этот реактивный беспилотник не только получил мощный турбореактивный двигатель, но и значительно увеличил свою боевую эффективность.

С массой старта более 200 кг и боевой частью весом в 50 кг, «Герань-3» приближается по мощи к крылатым ракетам. Размах его крыльев составляет 2,5 метра, а длина — 3,5 метра, что позволяет аппарату развивать скорость до 600 км/ч на крейсерском уровне.

Одним из ключевых моментов является то, что «Герань-3» использует спутниковую навигацию для точности навигации и выполнения заданных маршрутов. Однако на завершающем этапе атаки дрон переключается на оптико-электронное наведение, что позволяет наносить удары с максимальной точностью.

Отличительная особенность нового аппарата — это его способность работать в связке с другими беспилотниками. В одной атаке может быть задействовано до 200 дронов, что увеличивает шансы на успешное уничтожение стратегически важных объектов, таких как военные заводы, энергетические объекты и склады боеприпасов.



