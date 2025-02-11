Все больше россиян сталкиваются с проблемами при покупке автомобилей у иностранных граждан, особенно когда сделка оплачивается наличными деньгами. История одной девушки, которая приобрела кроссовер Kia Sorento у гражданина Киргизии за 2,85 млн рублей наличными, закончилась штрафом в 855 тысяч рублей. Причина — нарушение федерального закона о валютном регулировании, который запрещает такие расчеты при сделках с иностранными гражданами.

Закон, действующий с 2003 года, обязывает использовать только банковские переводы при оплате автомобилей иностранным продавцам. Это правило стало актуальным после 2022 года, когда количество сделок с зарубежными автомобилями резко возросло из-за ухода западных брендов с российского рынка. Многие покупатели, не зная о запрете, оплачивают машины наличными, что теперь стало поводом для проверки налоговой службы и начисления штрафов. Штраф может составлять до 40% от суммы сделки.

Автоэксперты, такие как Антон Шапарин, подчеркивают, что несмотря на то, что закон часто не применяется, с увеличением количества сделок с иностранными гражданами эти случаи становятся более частыми. В особенности такие нарушения фиксируются в крупных городах, например, в Москве и Московской области. Покупатели часто выбирают наличный расчет из-за простоты и скорости, но рискуют попасть под проверку налоговых органов.

Важно помнить, что несмотря на возможные сложности с переводами, закон четко прописывает требования, и игнорировать их может быть очень дорого. По мнению экспертов, соблюдение правил — единственный способ избежать штрафов, поскольку обжаловать их в суде практически невозможно.