В России с 2025 года завершится период автоматического продления водительских прав, который действовал с 2022 года. Если срок действия ваших прав истек в 2022 году, то самое время начать процесс их замены. Автомобилисты, чьи права уже «просрочены», смогут продолжать ездить только по территории страны. При выезде за рубеж с истекшими правами или без международного удостоверения возникнут проблемы: вам не разрешат арендовать машину или пересечь границу.

Для замены водительских прав необходимо пройти медицинскую комиссию, которая включает справки от психиатра и нарколога. Кроме того, автолюбителям предстоит заплатить госпошлину и подать заявление через портал Госуслуг или в отделении ГАИ. Сроки получения новых прав зависят от выбранного способа подачи документов — через МФЦ или Госуслуги права обычно выдают в течение недели, а вот в ГАИ процедура может занять больше времени.

Сложности могут возникнуть у автомобилистов, проживающих в другом регионе от места своей прописки. Из-за отсутствия единой базы медицинских данных придется либо ехать в родной город для получения справки, либо ждать ее в течение месяца. Важно помнить, что медсправка действует всего 12 месяцев, и если она истечет, процедуру нужно будет повторить.

Чтобы избежать неприятных сюрпризов и штрафов, автомобилистам рекомендуется заранее подготовиться к замене прав. Несмотря на отсрочку, продления водительского удостоверения больше не будет, и в 2025 году всех, кто не позаботился о замене, ждет административная ответственность.