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Ученые ПГУ создали приложение для диагностики COVID-пневмонии без КТ
В Пензенском государственном университете разработали веб-приложение с использованием ИИ, которое анализирует рентгеновские снимки для диагностики коронавирусной пневмонии.

В Пензенском государственном университете создали приложение, которое использует искусственный интеллект для диагностики коронавирусной пневмонии по рентгеновским снимкам грудной клетки. Разработка обещает революцию в медицинской практике, особенно в условиях ограниченных ресурсов и перегрузки больниц, когда доступ к компьютерной томографии (КТ) может быть ограничен или временно невозможен.

Приложение анализирует рентгеновские изображения с использованием нейросетевого алгоритма, обученного на базе более чем 1200 снимков. Этот инструмент позволяет врачам точно определять степень поражения лёгких вирусом COVID-19 с точностью до 95%, что делает диагностику быстрой и доступной. Важно, что диагностика проводится без необходимости прибегать к дорогостоящим и не всегда доступным аппаратам КТ.

Инновационная система не только ускоряет процесс диагностики, но и помогает снизить нагрузку на рентгенологов и скрининговые лаборатории, обеспечивая более оперативное выявление заболеваний. В условиях пандемии это может стать ключевым фактором для быстрой медицинской реакции, предотвращая распространение вируса и позволяя быстрее изолировать больных.

Разработчики уверены, что система будет полезна не только в борьбе с COVID-19, но и в общем контексте диагностики респираторных заболеваний. Приложение уже прошло предварительные тесты и показало хорошие результаты, так что в ближайшее время оно будет доступно для широкого использования.

#новости #наука #по и приложения
Источник: www1.ru
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