С 1 февраля 2025 года в России вступили в силу новые ГОСТы для умных домов, которые устанавливают требования к безопасности, энергоэффективности и совместимости устройств.

С 1 февраля 2025 года в России вступили в силу новые государственные стандарты (ГОСТы), направленные на регулирование рынка «умных домов». Эти стандарты станут важной вехой в строительстве и модернизации жилых и коммерческих объектов, устанавливая требования для интеграции современных технологий в инфраструктуру жилья.

Главная цель новых ГОСТов — обеспечить безопасность и энергоэффективность объектов с высокотехнологичным наполнением. Умные дома теперь обязаны быть оснащены датчиками безопасности (например, датчики движения и утечек газа), а также системами для учета потребления энергии и воды. Помимо этого, стандарт предусматривает, что системы отопления должны автоматически регулироваться в зависимости от температуры на улице, что поможет жильцам экономить на коммунальных услугах.

Каждый «умный дом» также должен соответствовать требованиям по совместимости устройств и их интерфейсам, что позволит обеспечить беспроблемную работу разных систем и гаджетов в рамках единой экосистемы. Система будет включать не только устройства для управления комфортом и безопасностью, но и системы, которые помогают сократить энергопотребление.

Хотя эти ГОСТы носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения, они могут послужить основой для разработки будущих нормативных документов. В результате, застройщики могут начать ориентироваться на эти стандарты при проектировании и строительстве объектов, что повысит общий уровень безопасности и удобства для жителей.

Стандарты также помогут отличить настоящие «умные дома» от маркетинговых уловок, где технологии могут быть только на словах. Внедрение ГОСТов обеспечит высокую планку для будущих объектов, создавая тем самым базу для устойчивого развития рынка умных технологий в России.