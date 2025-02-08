В России был представлен новый беспилотный миноукладчик, который может выполнять задачи минирования, заменяя целую группу солдат.

В России продемонстрировали новейшую разработку, которая способна изменить представление о минировании на поле боя. Инженеры представили беспилотный миноукладчик, который может заменить целую группу из 10 солдат, устанавливающих мины вручную. Уникальность системы заключается в её способности эффективно и безопасно выполнять работу, которую обычно делают люди.

Машина дистанционного управления способна автоматически разминировать и минировать территорию, создавая минные поля с высокой точностью. Модели, используемые ранее, требовали участия десятков человек, однако теперь благодаря этому аппарату можно ускорить процесс и существенно снизить риски для жизни военнослужащих. Он способен перемещаться по полю боя на расстояние до 10 км, и может вернуться на базу после выполнения задачи.

Система использует ретранслятор сигналов для постоянного поддержания связи с командным центром. Аппарат оснащён современными датчиками и управляется с помощью дистанционного пульта. Это решение позволяет значительно ускорить процесс минирования, повышая при этом безопасность и эффективность операций.

Стоит отметить, что минные поля по-прежнему остаются важным элементом стратегии ведения войны. Современная версия мин ТМ-62М обладает характеристиками, которые делают её эффективной даже в самых сложных условиях, включая сильные морозы и жаркие температуры. Масса взрывчатого вещества составляет 7,5-8 кг, а диаметр минного поля позволяет охватить широкую территорию.

В будущем такая техника может стать важной частью военной стратегии, значительно повысив тактические возможности и безопасность личного состава. Ожидается, что новая система будет активно использоваться в армиях, где высокие требования к безопасности и эффективности минирования — одна из главных задач.