Уже на первых этапах тестирования при исследовании тугоплавких металлов (ванадий, молибден, ниобий и другие) и благородных металлов (золото, платина, серебро) исследователи обнаружили 268 новых стабильных сплавов.

В мире науки и технологий произошел прорыв: Сколковский институт науки и технологий (Сколтех) совместно с Московским физико-техническим институтом (МФТИ) представили уникальный алгоритм, который обещает ускорить процесс создания высокоэффективных металлических сплавов. Вместо привычных методов, требующих месяцев работы, теперь искусственный интеллект способен за несколько дней найти стабильные сплавы с улучшенными характеристиками.

Металлические сплавы играют ключевую роль в самых разных отраслях — от авиастроения и автомобилестроения до медицины и энергетики. Традиционно процесс их разработки — это сложная и трудоемкая работа, в ходе которой исследователи перебирают сотни возможных комбинаций элементов, чтобы найти оптимальные пропорции и структуры для создания нового материала. Однако из-за огромной сложности, связанной с расчётами, на это обычно уходят годы.

Новый алгоритм, разработанный учеными, использует преимущества машинного обучения и искусственного интеллекта. Он сканирует и анализирует огромное количество комбинаций элементов с высокой скоростью, при этом исключая длительные и ресурсоёмкие квантово-механические расчёты. Вместо этого алгоритм обучается на исторических данных о сплавах, автоматически выявляя скрытые закономерности и предсказывая, какие из новых комбинаций могут быть стабильными и эффективными.

Результаты не заставили себя долго ждать. Уже на первых этапах тестирования алгоритм показал поразительные результаты. В частности, при исследовании тугоплавких металлов (ванадий, молибден, ниобий и другие) и благородных металлов (золото, платина, серебро) исследователи обнаружили 268 новых стабильных сплавов, которые не были включены в существующие отраслевые базы данных. Особенно впечатляющим стало открытие 12 новых сплавов на основе ниобия, молибдена и вольфрама, которые раньше не рассматривались как перспективные.

Эти открытия открывают двери для создания материалов, которые могут значительно улучшить эксплуатационные характеристики в таких отраслях, как аэрокосмическая промышленность, машиностроение, производство строительных материалов, а также в области медицины. Например, новые сплавы могут быть использованы для создания более легких и прочных деталей для самолетов, а также в медицинских технологиях, таких как имплантаты и инструменты.

По словам исследователей, это только начало. В будущем алгоритм будет адаптирован для изучения других групп металлов, включая редкоземельные элементы и их комбинации. Ожидается, что это откроет новые возможности для создания материалов с уникальными свойствами, которые могут стать основой для разработки технологий будущего.