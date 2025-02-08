Россияне не спешат переходить на цифровой рубль для зарплат

На зарплату в цифровых рублях согласен только каждый 10 активный россиянин, показал опрос SuperJob. Большинство граждан (70%) категорически против этой формы расчета, а еще 20% пока не определились. При этом 4% респондентов уже согласны перевести весь свой доход в цифровую валюту, а 6% готовы получать в ней лишь часть зарплаты.

Интерес к цифровому рублю заметно выше среди россиян с доходом от 100 тысяч рублей в месяц — 14% из них готовы получать зарплату в новой форме. Мужчины в целом проявляют к цифровым рублям больший интерес, чем женщины, но и среди них подавляющее большинство не готово отказаться от привычных способов оплаты.

Центробанк России продолжает тестирование цифрового рубля, но общественное доверие к нему пока остается низким. Причины такого скепсиса могут быть связаны с опасениями по поводу контроля операций, ограничений на использование средств и недоверием к новому финансовому инструменту.

Несмотря на осторожность россиян, власти продвигают цифровой рубль как перспективную альтернативу безналичным расчетам. Однако, судя по результатам опроса, убедить людей добровольно перейти на него будет непростой задачей.