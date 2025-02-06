Обуховский завод представил компактную и скрытную радиолокационную станцию, которая позволяет эффективно защищать здания от атак беспилотников без необходимости создания санитарных зон.

На выставке NAIS-2025 Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз-Антей», продемонстрировал новую радиолокационную станцию, предназначенную для защиты инфраструктурных объектов от атак дронов. В отличие от традиционных систем, этот локатор имеет предельно низкий уровень излучения, что делает его практически незаметным для противника.

Станция способна работать в сложных условиях, обнаруживая беспилотники благодаря непрерывному излучению и многоканальной обработке сигналов. Компактность, энергоэффективность и простота использования позволяют устанавливать её даже в жилых зонах, где не требуется выделение санитарно-защитных территорий. Кроме того, несколько таких устройств могут быть объединены в единую систему для более масштабного контроля охраняемой территории.



