В Санкт-Петербурге учёные разработали технологию защиты водоёмов с помощью радиометок, которые позволяют оперативно выявлять незаконные сбросы сточных вод от промышленных предприятий.

Санкт-Петербургские учёные нашли новый способ борьбы с загрязнением водоёмов сточными водами промышленных предприятий. Технология использования радиометок обещает стать эффективным и недорогим методом обнаружения незаконных сбросов химикатов и других опасных веществ в канализацию, которые часто приводят к загрязнению водоёмов.

Проблема загрязнения водоёмов остаётся крайне актуальной, особенно в тех местах, где сточные воды от промышленных объектов попадают в ливневую канализацию без должной очистки. В результате в реку или озеро могут попасть тяжёлые металлы, масла, токсичные вещества и другие опасные для экосистемы соединения. Существующие методы контроля, такие как химический анализ или дымовые тесты, либо слишком дороги, либо не всегда позволяют обнаружить все виды загрязнений.

Учёные предложили решение с использованием технологии пассивной радиочастотной идентификации (RFID). Этот метод заключается в установке небольших датчиков с уникальными RFID-метками в сливные колодцы на территории предприятий. Каждый датчик фиксирует время и место сброса сточных вод, и при попадании в контрольный колодец его код считывается специальным оборудованием и передаётся на сервер для дальнейшей обработки.

По словам Владимира Дашевского, старшего научного сотрудника СПб ФИЦ РАН, эффективность метода была проверена в ходе экспериментов на моделях ливневых канализаций с различными изгибами и диаметрами труб. Результаты показали, что датчики надёжно фиксируют информацию и передают её, несмотря на сложности, связанные с движением воды по трубам. Эта технология позволяет проводить массовый мониторинг и быстро выявлять несанкционированные сбросы сточных вод, в отличие от традиционных методов с красителями или изотопами.

Эксперименты на реальных участках ливневой канализации в Санкт-Петербурге также показали высокую надёжность системы. В будущем, для повышения удобства мониторинга, планируется создать стационарные автоматизированные системы, которые будут круглосуточно отслеживать данные с радиометок в местах сброса сточных вод.

Помимо разработки радиометок, учёные продолжают исследовать другие способы защиты водоёмов. Ранее они создали нанолисты из цинка, которые могут эффективно очищать воду от токсичных органических соединений, удаляя до 90% загрязнителей.