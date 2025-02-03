Российские военные начали применять новейшую квазибаллистическую ракету к оперативно-тактическому ракетному комплексу (ОТРК) «Искандер-М». Боеприпас получил название 9М723-Ф3.

Российские военные успешно начали применение новейшей ракеты 9М723-Ф3, разработанной для оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер-М».

Ракета 9М723-Ф3 отличается своей уникальной способностью пробивать даже самые мощные оборонительные сооружения, включая подземные бункеры. С ее высокой кинетической энергией она способна «прошивать» укрепления, что делает ее крайне эффективной в борьбе с противником, обладающим хорошо защищенными объектами. При скорости около 950–1150 м/с, ракета может углубляться в мягкий грунт на десятки метров, что позволяет наносить серьезные удары по целям в любом типе грунта.

Кроме того, ракета 9М723-Ф3 демонстрирует высокую разрушительную силу при попадании в здания. Она способна пробивать бетонные перекрытия и взрываться внутри, что приводит к максимальному разрушению в защищенных помещениях, таких как командные пункты или склады боеприпасов. Это делает её эффективным инструментом не только против оборонных сооружений, но и для уничтожения критически важных объектов.

ОТРК «Искандер-М» с ракетой 9М723-Ф3 способен поражать цели на дальности до 500 километров. Такой радиус позволяет уничтожать системы ПВО, важнейшие стратегические объекты противника, а также проводить высокоточные скоплениям личного состава в тылу.