В Москве около 60 компаний подали заявки на участие в первом российском кластере для разработчиков видеоигр и анимации, который откроется в Сколково в этом году.

В Москве стартует уникальный проект — первый в стране инновационный кластер для разработчиков видеоигр и анимации, который откроется в Сколково в этом году. Более 60 компаний уже подали заявки на резидентство, что свидетельствует о растущем интересе к развитию этой отрасли. Ожидается, что новый кластер станет важным центром для креативных индустрий и поможет российским разработчикам заявить о себе на международной арене.

Кластер будет оснащен самым современным оборудованием, предоставляя компаниям всё необходимое для разработки игр и анимации. Среди возможностей — студии для захвата движений, кинотеатры с высококачественными экранами, а также киберспортивная арена и звукозаписывающая студия. Второй этаж будет полностью отведён под коворкинг, а верхние этажи — для комфортных офисов, где стартапы и крупные компании смогут работать в удобных условиях.

Итоговый отбор заявок состоится весной. Компании, которые станут резидентами, смогут получить не только удобные офисы, но и значительные налоговые льготы от фонда «Сколково». Среди них — освобождение от налога на прибыль и сниженные ставки страховых взносов, что создаст отличные условия для роста и развития стартапов в сфере видеоигр и анимации.

На данный момент в здании активно ведутся строительные работы — черновая отделка помещений уже завершена, а в ближайшее время начнется монтаж необходимого оборудования. Кластер, без сомнения, станет важным элементом инфраструктуры, который поспособствует появлению новых технологий и прорывных идей на рынке.