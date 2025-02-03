Илон Маск поддержал кандидатуру Кэша Пателя на пост главы ФБР, заявив, что он способен навести порядок в ведомстве, которое переживает внутренний кризис на фоне протестов сотрудников и политических разногласий.

Илон Маск выразил поддержку Кэшу Пателю, которого Дональд Трамп выдвинул на должность главы ФБР. В своем посте в X (заблокирована в РФ) Маск заявил, что Патель «наведет порядок» в ведомстве, которое в последнее время переживает серьезную внутреннюю нестабильность. Маск подчеркнул, что новый глава ФБР сможет справиться с кризисом, вызванным паникой среди сотрудников и угрозами увольнений.

В последние недели ситуация в ФБР обострилась из-за возможных увольнений высокопоставленных агентов, связанных с расследованиями штурма Капитолия. Эти события вызвали волну протестов среди служащих, некоторые из которых планируют акцию против решений администрации Трампа. Одновременно администрация потребовала от нескольких руководителей ФБР подать в отставку или уйти на пенсию, иначе они столкнутся с увольнением.

Сам Кэш Патель, отвечая на опасения конгрессменов, заверил, что при его руководстве ФБР останется независимым и не станет инструментом политических репрессий. Несмотря на это, его близкие связи с Трампом вызвали опасения о возможной политической ангажированности бюро.

Тем не менее, Маск уверенно поддержал Пателя, утверждая, что тот способен вернуть авторитет ФБР, который был подорван в последние годы. В своем сообщении Маск отметил, что в сложные времена для бюро Патель станет необходимым лидером, способным провести реформы и навести порядок в организации.